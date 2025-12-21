Slušaj vest

U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno deset mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji svakako bio onaj u kom su Nikola Jokić i Denver Nagetsi upisali ubedljiv poraz od Hjuston Roketsa (115:101).

Bilo je uzbuđenja i na drugim terenima, a bitku za Los Anđeles dobili su Klipersi koji su naneli epsku bruku Luki Dončiću, Lebronu Džejmsu i Lejkersima.

Slavili su Klipersi sa 103:88, a najbolji pojedinac u pobedničkom timu bio je Kavaji Lenard sa 32 poena i 12 skokova, dok ga je pratio Džejms Harden koji je ubacio 21 poen i imao deset asistencija. Bogdan Bogdanović je za 18 minuta na terenu imao dva poena, dva skoka i četiri asistencije.

Kod Lejkersa je jedini iznad proseka bio Lebron Džejms sa 36 poena, a Luka Dončić je ubacio samo 12, ali je propustio celo drugo poluvreme zbog povrede.

