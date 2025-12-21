Slušaj vest

Roketsi su u "Bol" areni slavili rezultatom 115:101 (26:29, 27:16, 29:21, 33:35), a trener Nagetsa, Dejvid Adelman izneo je svoje utiske po završetku susreta.

- Promašili smo mnogo otvorenih šuteva, nismo mnogo gubili loptu, ali smo imali dosta poseda gde energija nije bila tu. Nedostajalo je fizikalnosti, ali imali smo dosta otvorenih šuteva, koje smo promašivali. Smanjivali smo na pet, sedam, devet razlike... Promašivali smo zakucavanja, oni su postizali trojku. Sjajno su šutirali večeras. Svaka im čast. To je jedna od utakmica u NBA ligi, bili su bolji i zato su pobedili - počeo je priču Adelman, pa dodao:

- Radimo iste stvari, promašivali smo otvorene šuteve, to nekada presuši. Kada igrate jako, dešava se, prirodno je, imamo 26 utakmica iza nas, danas se nije desilo. Ponosan sam na momke koji su ušli na kraju, nego su se borili, vratili nas na deset razlike, mogli smo i ispod da dođemo. To mnogo govori o tim momcima, o njihovoj veri. Svi oni su deo Denvera.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Osvrnuo se i na nezaustavljivog Rida Šeparda.

- Kada je tu sa Durentom, teško je biti agresivan toliko u odbrani, nismo mnogo bili na njemu, imao je sjajan ritam, talentovan je u napadu. Morate da izlazite u pikovima, morali smo da uradimo mnogo bolji posao. Nismo ga ni dirali na početku meča.

Zatim je govorio i o isključenju.

- Osećao sam da je samo bila takva reakcija. Imali su jedan faul na pet minuta u drugoj četvrtini, a i jedan i drugi tim su igrali čvrsto. Ekstremno, fizički. Svaka čast Hjustonu, dolazili su do poena lako, a našem najboljem igraču (Jokiću, prim. aut) svirali su dva mekana faula, zbog čega je on morao da izađe. Iskreno, bio sam zbunjen, samo sam tražio odgovore, a na kraju sam morao da izađem. Nekada konfuzija dovede da budete destruktivni, a morate da razmislite o svemu. Imate tu druge ljude. Neće da vas čuju nekada.

Istakao je i kako sudija nije želeo da priča sa njim.

- Osećao sam kao da odlazi od mene, na kraju su mi rekli samo da moram da odem. Bilo je ovo teško veče za nas.

Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Govorio je Adelman i o emocijama koje su ga obuzele u ovoj situaciji.

- Ne znam, ne znam šta su ljudi mislili. Kao što sam rekao, drugi meč ove sedmice, dva centra su nam isključena. Ovaj sudija je najbolji u ligi, ali bio sam zbunjen kako je meč vođen. Emocije su me obuzele, ali kada se brinete o svojim igračima, onda reagujete tako kako reagujete.

Ponovo se dotakao i same utakmice.

- Izgledalo je kao da je plej-of utakmica. Zapad je neverovatan, ova dva tima nisu ni blizu prvog mesta, kad gledate Oklahomu i Minesotu, kad vidite nivo talenta, da ne pričam sa San Antonijom na Kupu. Biće prava trka i treba videti ko će ostati u istom ritmu i zdrav. Svi se nadaju da mogu da dođu do kraja maratona i da dođu do plej-ofa.

Faulovi Nikole Jokića potpuno su promenili sistem igre Denvera.

- Promenilo je sve, jer on mora da igra bojažljivije. Ne može da igra agresivno u odbrani na pikenrolu, mora da bude pažljiv na skoku. Ali nije jedini koji prolazi kroz to, jeste glavni. Njegova odgovornost da bude uz Šeparda je velika, možda sam mogao da uradim nešto drugačije, da stavim nekog drugog.

Za kraj, govorio je i o Kevinu Durentu i njegovom "treš toku".

- Da, ovo je utakmica, Kevin Durant to radi uvek, mnogo priča, sjajan je igrač. Ovo su dva borbena tima, imaju dva poraza posle produžetka, znali smo da će ovaj meč da bude vatren. Mislim da smo se borili, ali su bili bolji, a mi smo bili bolji pre neki dan. Zabavni su naši mečevi, vraćamo se u ponedeljak i bićemo spremni - zaključio je Dejvid Adelman.

BONUS VIDEO: