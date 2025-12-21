Nju Orleans Pelikansi bili su bolji od Indijana Pejsersa
PELIKANSI UBEDLJIVI PROTIV PEJSERSA: Nju Orleans savladao Indijanu (VIDEO)
U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno deset mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji svakako bio onaj u kom su Nikola Jokić i Denver Nagetsi upisali ubedljiv poraz od Hjuston Roketsa (115:101).
Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Bilo je uzbuđenja i na drugim terenima, a Nju Orleans Pelikansi bili su bolji od Indijana Pejsersa (128:109). Pogledajte i detalje sa ove utakmice:
