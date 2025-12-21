Slušaj vest

U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno deset mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji svakako bio onaj u kom su Nikola Jokić i Denver Nagetsi upisali ubedljiv poraz od Hjuston Roketsa (115:101).

Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bilo je uzbuđenja i na drugim terenima, a Vašington Vizardsi upisali su neočekivanu pobedu protiv Memfis Grizlisa u gostima (130:122).

Pogledajte i detalje sa ove utakmice:

Ne propustiteKošarkaPISTONSI PREGAZILI HORNETSE: Detroit ubedljiv protiv Šarlota (VIDEO)
Detroit Pistons - Šarlot Hornets NBA
KošarkaMAVERIKSI PALI U FILADELFIJI! Seventisiksersi bolji od Dalasa (VIDEO)
Dalas Maveriks Filadelfija Seventisiksers NBA
KošarkaPELIKANSI UBEDLJIVI PROTIV PEJSERSA: Nju Orleans savladao Indijanu (VIDEO)
Nju Orleans Pelikans Indijana Pejsers NBA
KošarkaJOKIĆEV TRENER POLUDEO NA SUDIJE! Zaradio isključenje, pa otvorio dušu i otkrio sve detalje incidenta o kom bruji Amerika: "Rekli su mi..."
Dejvid Adelman

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir