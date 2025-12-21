Vašington Vizardsi savladali su Memfis u gostima
NBA
VIZARDSI IZNENADILI MEMFIS! Vašington stigao do neočekivane pobede (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno deset mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji svakako bio onaj u kom su Nikola Jokić i Denver Nagetsi upisali ubedljiv poraz od Hjuston Roketsa (115:101).
Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Bilo je uzbuđenja i na drugim terenima, a Vašington Vizardsi upisali su neočekivanu pobedu protiv Memfis Grizlisa u gostima (130:122).
Pogledajte i detalje sa ove utakmice:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši