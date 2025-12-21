Slušaj vest

U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno deset mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji svakako bio onaj u kom su Nikola Jokić i Denver Nagetsi upisali ubedljiv poraz od Hjuston Roketsa (115:101).

Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bilo je uzbuđenja i na drugim terenima, a Golden Stejt Voriorsi pobedili su Finiks Sanse rezultatom 119:116.

Pogledajte detalje sa ovog meča:

