DRAMA, PRODUŽETAK I POBEDA GOSTIJU: Orlando stigao do trijumfa protiv Jute (VIDEO)
U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno deset mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji svakako bio onaj u kom su Nikola Jokić i Denver Nagetsi upisali ubedljiv poraz od Hjuston Roketsa (115:101).
Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Bilo je uzbuđenja i na drugim terenima, a prava drama viđena je na meču Jute i Orlanda gde je viđen produžetak, a ekipa Medžika pobedila je sa 128:127.
Pogledajte i detalje sa ovog meča:
