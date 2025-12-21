Deni Avdija vodio je Portland do pobede protiv Sakramenta
DENI AVDIJA NASTAVIO DOMINACIJU: Portland bolji od Sakramenta, uz odličan meč Izraelca! (VIDEO)
U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno deset mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji svakako bio onaj u kom su Nikola Jokić i Denver Nagetsi upisali ubedljiv poraz od Hjuston Roketsa (115:101).
Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Bilo je uzbuđenja i na drugim terenima, a Deni Avdija odigrao je odličan meč i sa 24 poena, 11 asistencija i sedam skokova bio je najzaslužniji za trijumf Portlanda protiv Sakramenta u gostima (98:93).
Pogledajte detalje sa ove utakmice:
