U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno deset mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji svakako bio onaj u kom su Nikola Jokić i Denver Nagetsi upisali ubedljiv poraz od Hjuston Roketsa (115:101).

Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bilo je uzbuđenja i na drugim terenima, a Deni Avdija odigrao je odličan meč i sa 24 poena, 11 asistencija i sedam skokova bio je najzaslužniji za trijumf Portlanda protiv Sakramenta u gostima (98:93).

Pogledajte detalje sa ove utakmice:

