Denver narednu utakmicu igra u noći između ponedeljka i utorka u tri sata po srpskom vremenu kada gostuje Juti.
JOKIĆ PONOVO DOMINIRAO, ALI NE MOŽE SVE SAM... Dobio je i nikad jače "batine", sudije su ga uništile! Ovo su njegovi najbolji potezi protiv Hjustona! VIDEO
Košarkaši Denvera poraženi su na svom terenu od Hjusona u noći između subote i nedelje. "Roketsi" su u "Bol" areni slavili rezultatom 115:101 (26:29, 27:16, 29:21, 33:35).
Denver je doživeo sedmi poraz, prvi od Hjustona u tri ovosezonske utakmice. Nagetsi su sa 20 pobeda zadržali drugo mesto, ali isti učinak ima i San Antonio. Hjuston posle ove pobede ima učinak 17-8 i nalazi se na petoj poziciji.
Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Nikola Jokić je meč završio sa 25 poena, sedam skokova i pet asistencija.
Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa sinoćnje utakmice:
