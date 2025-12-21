Slušaj vest

Košarkaši Denvera poraženi su na svom terenu od Hjusona u noći između subote i nedelje. "Roketsi" su u "Bol" areni slavili rezultatom 115:101 (26:29, 27:16, 29:21, 33:35).

Denver je doživeo sedmi poraz, prvi od Hjustona u tri ovosezonske utakmice. Nagetsi su sa 20 pobeda zadržali drugo mesto, ali isti učinak ima i San Antonio. Hjuston posle ove pobede ima učinak 17-8 i nalazi se na petoj poziciji.

Nikola Jokić je meč završio sa 25 poena, sedam skokova i pet asistencija.

Iako je ostavio snažan utisak, upisao je i pet izgubljenih lopti, a jedan detalj posebno je zapao za oko, moćna blokada Amena Tompsona.

Trenuci u kojima protivnički igrači uspevaju da zaustave najboljeg košarkaša današnjice u završnici napada gotovo su prava senzacija, a to se sinoć u jednom momentu desilo.

