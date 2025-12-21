JOKIĆ KRENUO NA POLAGANJE, PA "POPIO" STRAŠNU BLOKADU! NBA LIGA NE PAMTI OVAKO NEŠTO! Retko ko je uspeo da zaseni Srbina, ali ovom momku je to pošlo za rukom!
Košarkaši Denvera poraženi su na svom terenu od Hjusona u noći između subote i nedelje. "Roketsi" su u "Bol" areni slavili rezultatom 115:101 (26:29, 27:16, 29:21, 33:35).
Denver je doživeo sedmi poraz, prvi od Hjustona u tri ovosezonske utakmice. Nagetsi su sa 20 pobeda zadržali drugo mesto, ali isti učinak ima i San Antonio. Hjuston posle ove pobede ima učinak 17-8 i nalazi se na petoj poziciji.
Nikola Jokić je meč završio sa 25 poena, sedam skokova i pet asistencija.
Iako je ostavio snažan utisak, upisao je i pet izgubljenih lopti, a jedan detalj posebno je zapao za oko, moćna blokada Amena Tompsona.
Trenuci u kojima protivnički igrači uspevaju da zaustave najboljeg košarkaša današnjice u završnici napada gotovo su prava senzacija, a to se sinoć u jednom momentu desilo.
Pogledajte: