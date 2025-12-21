Slušaj vest

Proslavljeni košarkaš Luka Dončić, doživeo je novu povredu, što je izazvalo zabrinutost u redovima Lejkersa.

Uznemirenje među Lejkersima traje već satima, nakon što se Dončić povredio tokom duela sa gradskim rivalom, Los Anđeles Klipersima. Slovenački as je nezgodu doživeo u drugoj četvrtini meča, posle čega se više nije vraćao na parket.

Dončić je zbog povrede propustio čitavo drugo poluvreme protiv Klipersa, a za sada nema zvaničnih informacija o težini povrede niti o tome koliko bi mogao da odsustvuje, što dodatno pojačava nervozu u taboru Lejkersa.

Četvrtfinale NBA kupa, Lejkersi - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Slavili su Klipersi sa 103:88, a najbolji pojedinac u pobedničkom timu bio je Kavaji Lenard sa 32 poena i 12 skokova, dok ga je pratio Džejms Harden koji je ubacio 21 poen i imao deset asistencija. Bogdan Bogdanović je za 18 minuta na terenu imao dva poena, dva skoka i četiri asistencije.

Kod Lejkersa je jedini iznad proseka bio Lebron Džejms sa 36 poena, a Luka Dončić je ubacio samo 12, ali je propustio celo drugo poluvreme zbog povrede.

Luka Dončić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić