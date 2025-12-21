Slušaj vest

Košarkaši Mege poraženi su danas u beogradskoj hali "Ranko Žeravica" od ekipe Cedevita Olimpije sa 72:90 (16:25, 21:17, 21:16, 14:32), u utakmici 11. kola Grupe B ABA lige.

Najbolji učinak u domaćem timu imao je Savo Drezgić sa 20 poena, uz tri skoka, dok je dabl-dabl zabeležio Bogoljub Marković sa 18 poena i 15 uhvaćenih lopti.

U ekipi iz Ljubljane bolji od ostalih je bio Aleksej Nikolić sa 17 poena i četiri skoka, Umodža Gibson je postigao 13 poena, uz šest asistencija i četiri skoka, a poen manje je upisao Tomas Kenedi, uz šest skokova.

Cedevita Olimpija na prvom mestu Grupe B ima devet pobeda i jedan poraz, a Mega na sedmoj poziciji ima skor 3/7.

Mega u sledećem kolu gostuje ekipi Budućnosti, dok Cedevita Olimpija u Beogradu igra protiv Crvene zvezde.