Košarkaši Partizana sutra od 17 sati odigraće utakmicu 11. kola ABA lige protiv Krke iz Novog Mesta. Ipak, plan je morao da bude promenjen, pošto dvorana „Leon Štukelj“ nije u mogućnosti da ugosti ovaj duel.

Zbog tehničkih problema, meč će umesto u Novom Mestu biti odigran u Ljubljani, u dvorani Tivoli.

- Sa njima je uvek nezodno igrati. Dobro je da se meč ne igra u Novom Mestu, zbog problema sa njihovom halom, već u Ljubljani u Tivoliju, što je dobro za nas. Videćemo i u kom sastavu ćemo igrati, imamo nekih problema. Krka je tim, koji po onome što smo videli, zaslužuje da bude na boljem mestu nego što je trenutno na tabeli, imaju dobrog trenera, koji često menja odbrane, vrlo je interesantno kako igraju, meni se to dopada - rekao je Mirko Ocokoljić pred sutrašnju utakmicu.

Crno-beli neće nastupiti u najjačem sastavu na ovom gostovanju. Šejk Milton otpao je iz tima zbog problema sa inficiranim žuljem, dok je trener Mirko Ocokoljić otkrio da je i Mitar Bošnjaković zadobio povredu na treningu.

Dobra vest za Partizan je povratak centra Tajrika Džonsa u ekipu.

- Šejk Milton sigurno neće igrati, Mitar Bošnjaković se sada povredio, videćemo kakva će biti situacija sa njim. Tajrik Džons se vraća i to je dobro i ostali su manje više svi tu - otkrio je trener KK Partizan.