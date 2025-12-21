Slušaj vest

Košarkaši Dubaija pobedili su danas u Podgorici ekipu Studentskog centra sa 80:67 (21:22, 21:15, 19:12, 19:18), u meču 11. kola Grupe A ABA lige.

Jedini dvocifreni učinak u pobedničkoj ekipi imao je Dvejn Bejkon sa 17 poena, dok je srpski košarkaš Nemanja Dangubić postigao osam poena, uz sedam skokova.

U crnogorskoj ekipi najefikasniji je bio Darijus Kordel Džonson sa 24 poena, dabl-dabl učinak ostvario je Aleksa Ilić sa 12 poena i 12 skokova, a Mateo Drežnjak je upisao 12 poena, uz tri asistencije.

Dubai na prvom mestu Grupe A ima maksimalan učinak posle devet utakmica, dok je Studentski centar na pretposlednjem, osmom mestu, sa dve pobede i osam poraza.

U sledećem kolu Dubai dočekuje Krki, a Studentski centar gostuje Klužu.