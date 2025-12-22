Crno-beli u ovaj meč ulaze nakon dva poraza u Evroligi, uključujući i meč u Kaunasu, u kojem je Partizan poražen od Žalgirisa sa 68:109.
CRNO-BELI NA NEZGODNOM GOSTOVANJU! Evo gde možete da gledate utakmicu Krka - Partizan!
Utakmica se igra u Maloj dvorani Tivoli u Ljubljani, pošto je rekonstrukcija dvorane "Leon Štukelj" u Novom Mestu i dalje u toku nakon poplave.
Direktan prenos današnje utakmice obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.
KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT
Partizan na drugom mestu Grupe A ima sedam pobeda i jedan poraz, dok je Krka na poslednjem, devetom mestu, sa skorom 2/7.
