Košarkaši Partizana gostuju danas od 17 sati ekipi Krke, u meču 11. kola Grupe A ABA lige.

Utakmica se igra u Maloj dvorani Tivoli u Ljubljani, pošto je rekonstrukcija dvorane "Leon Štukelj" u Novom Mestu i dalje u toku nakon poplave.

Direktan prenos današnje utakmice obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.

KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Partizan na drugom mestu Grupe A ima sedam pobeda i jedan poraz, dok je Krka na poslednjem, devetom mestu, sa skorom 2/7.

Džabari Parker u dresu Partizana
PARTIZAN-BARCELONA_119.JPG
KK Partizan
Dvejn Vašington KK Partizan

Minut ćutanja za Harisa Brkića na meču Partizan - Virtus Izvor: Kurir