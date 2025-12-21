KAKO STOJE STVARI SA TAJRIKOM DŽONSOM? Stigle informacije iz Partizana!
Tajrik Džons nije igrao protiv Asvela, pošto je prijavio povredu neposredno pred početak te utakmice krajem novembra ove godine.
Zatim se pojavio protiv Fenerbahčea, Panatinaikosa, Bajerna i Crvene zvezde, da bi se na meču sa Virtusom ponovo požalio na povredu...
Hramljao je na parketu, a duel sa Žalgirisom koji je razneo Partizan sa 41 poenom razlike u Kauasu, snažni američki centar je preskočio.
Sada je Tajrik ponovo tu i biće na raspolaganju za utakmicu protiv Krke u Novom Mestu (ponedeljak 17.00).
To je potvrdio i Mirko Ocokoljić:
- Šejk Milton sigurno neće igrati, Mitar Bošnjaković se sada povredio, videćemo kakva će biti situacija sa njim. Tajrik Džons se vraća i to je dobro i ostali su manje više svi tu - otkrio je trener KK Partizan.
