Tajrik Džons nije igrao protiv Asvela, pošto je prijavio povredu neposredno pred početak te utakmice krajem novembra ove godine.

Zatim se pojavio protiv Fenerbahčea, Panatinaikosa, Bajerna i Crvene zvezde, da bi se na meču sa Virtusom ponovo požalio na povredu...

Rasprava Željka Obradovića i Tajrika Džonsa na meču Asvel - Partizan Foto: Printscreen

Hramljao je na parketu, a duel sa Žalgirisom koji je razneo Partizan sa 41 poenom razlike u Kauasu, snažni američki centar je preskočio.

Sada je Tajrik ponovo tu i biće na raspolaganju za utakmicu protiv Krke u Novom Mestu (ponedeljak 17.00).

To je potvrdio i Mirko Ocokoljić:

- Šejk Milton sigurno neće igrati, Mitar Bošnjaković se sada povredio, videćemo kakva će biti situacija sa njim. Tajrik Džons se vraća i to je dobro i ostali su manje više svi tu - otkrio je trener KK Partizan.

