- Sećam se da je izbio rat u Rusiji, bilo je slično kao koronavirus... Trebalo je da igramo sa Barselonom i svi su pričali o tome kako smo na putu da osvojimo Evroligu, a sutradan svi stranci sede kod mene kući i pričaju kako treba što pre otići iz Rusije. Mislio sam da ću igrati za Zenit do kraja karijere, sve je bilo dobro, igrao sam super i imali šansu za osvajanje Evrolige... Odjednom se postavlja toliko pitanja i iz Sankt Peterburga odlazim u Finsku na aerodromu dobijam poziv i javljaju mi da Partizan hoće da preuzme moj ugovor. Agent me je pitao da li si zainteresovan? Rekao sam, naravno da sam zainteresovan. Želim da igram košarku. Želim. Pored toga, imam porodicu koju moram da izdržavam. Naravno. Ako mogu da igram košarku i ako mogu da zaradim, a oni mogu odmah da preuzmu moj ugovor, jer u tom trenutku sam na aerodromu u Finskoj da letim kući i da budem u fazonu, ne znam šta ću da radim, a ne znam ni da li se vraćam u Zenit, a imam porodičnu podršku i zarađujem solidnu količinu novca - poručio je Beron.