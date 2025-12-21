BILI BERON U PARTIZANU: Amerikanac i bivši igrač Crvene zvezde šokirao Delije!
Jedan od najbolji stranih košarkaša u istoriji Crvene zvezdeBili Beron, šokirao je Delije i čitavu domaću javnost.
Beron je tokom gostovanja na podkastu "Floatcast" otkrio da je bio blizu dogovora sa beogradskim Partizanom:
- Sećam se da je izbio rat u Rusiji, bilo je slično kao koronavirus... Trebalo je da igramo sa Barselonom i svi su pričali o tome kako smo na putu da osvojimo Evroligu, a sutradan svi stranci sede kod mene kući i pričaju kako treba što pre otići iz Rusije. Mislio sam da ću igrati za Zenit do kraja karijere, sve je bilo dobro, igrao sam super i imali šansu za osvajanje Evrolige... Odjednom se postavlja toliko pitanja i iz Sankt Peterburga odlazim u Finsku na aerodromu dobijam poziv i javljaju mi da Partizan hoće da preuzme moj ugovor. Agent me je pitao da li si zainteresovan? Rekao sam, naravno da sam zainteresovan. Želim da igram košarku. Želim. Pored toga, imam porodicu koju moram da izdržavam. Naravno. Ako mogu da igram košarku i ako mogu da zaradim, a oni mogu odmah da preuzmu moj ugovor, jer u tom trenutku sam na aerodromu u Finskoj da letim kući i da budem u fazonu, ne znam šta ću da radim, a ne znam ni da li se vraćam u Zenit, a imam porodičnu podršku i zarađujem solidnu količinu novca - poručio je Beron.
Da li je razgovarao sa Željkom Obradovićem direktno?
- Bilo je, ne šalim se, bilo je oko 10 minuta. Bilo je kao, bukvalno sam na aerodromu, spremam se da se ukrcam u avion za Majami. Iz Finske, iz Helsinkija. Pitao je, da li si zainteresovan? Da, zainteresovan sam. Pozvao me je Miško za, otprilike, 10 minuta i rekao, Zenit te neće pustiti - rekao je Beron.
Beron je posle Crvene zvezde nastupao za Zenit i Olimpiju Milano gde je nedavno okončao karijeru zbog hroničnih problema sa povredama.
