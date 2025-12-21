Spartak poražen od Bosne.
11. kolo
ABA LIGA! Težak poraz Spartaka od Bosne!
Košarkaši Bosne su savladali Spartak iz Subotice posle preokreta sa 93:86, u okviru 11. kola ABA lige.
Spartak je mnogo bolje odigrao u prvom poluvremenu, ali je usledio preokret Bosne u drugom delu meča.
Spartak - Crvena zvezda Foto: Spartak / Aleksandar Secerov
Dvocifreni su bili Đoko Šalić sa 15, Petar Kovačević sa 12 i Edin Atić sa 11 poena.
Kod Spartaka Džavonte Hokins je imao 15, Igor Drobnjak 13, a Stefan Momirov 12 poena.
Dvocifreni sa po 10 su bili Oliver Hanlan (7as), Ševon Tompson (9sk), Vojin Medarević (6sk).
Spartak je na četvrtom mestu Grupe B ABA lige sa 5-5, aisti skor ima i Bosna koja je na petom mestu.
