Trener Minesota TimbervulvsaKris Finč finansijski kažnjen od strane NBA lige.

Minesota Timbervulsi su u noći između petka i subote pobedili Oklahoma Siti Tandere rezultatom 112:107 i napravili veliko iznenađenje.

Entoni Edvards Foto: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Trener Minesote utakmicu nije završio pošto je isključen nakon žustre rasprave sa sudijama.

NBA liga je Krisa Finča, trenera Timbervulvsa, kaznila sa 35.000 dolara zbog nesportskog ponašanja i neprikladnog rečnika korišćenog u raspravi sa sudijama.

Takođe je Finč odbio da izađe sa terena nakon što je isključen, a incident se dogodio na 6:19 do kraja prve četvrtine.

