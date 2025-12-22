NBA liga kaznila Krisa Finča.
NEMA ŠALE SA NBA LIGOM! Kažnjen trener Minesote!
Trener Minesota TimbervulvsaKris Finč finansijski kažnjen od strane NBA lige.
Minesota Timbervulsi su u noći između petka i subote pobedili Oklahoma Siti Tandere rezultatom 112:107 i napravili veliko iznenađenje.
Trener Minesote utakmicu nije završio pošto je isključen nakon žustre rasprave sa sudijama.
NBA liga je Krisa Finča, trenera Timbervulvsa, kaznila sa 35.000 dolara zbog nesportskog ponašanja i neprikladnog rečnika korišćenog u raspravi sa sudijama.
Takođe je Finč odbio da izađe sa terena nakon što je isključen, a incident se dogodio na 6:19 do kraja prve četvrtine.
