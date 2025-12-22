NESTVARNI AMERIKANAC NAPRAVIO HAOS U NBA! Ovo veče je mogao i sam da igra - bio je brutalan!
Njujork NIksi su nastavili da beleže odlične rezultate na domaćem terenu.
Ovaj put su pobedili Majami rezultatom 132:125, pa sada kao domaćini imaju učinak od 14 pobeda i dva poraza.
Sjajni Branson je za 38 minuta u igri postigao 47 poena, uz osam asistencija i tri skoka. Iz igre je pogodio 15 od 26 šuteva, a od toga za tri poena šest ood 13.
Majami je bolje otvorio utakmicu i imao je prednost nakon prvih 12 minuta, ali je slaba druga četvrtina dozvolila Njujorku da napravi preokret. U nastavku je domaćin postigao samo tri poena više od rivala, ali to je bilo dovoljno da se osigura pobeda.
Za ekipu iz Floride nije igrao srpski reprezentativac Nikola Jović. Majami je predvodio Kelel Ver sa 28 poena i 19 skokova.
U pobedničkom sastavu Bransonu je podrška bio Mikal Bridžis koji je utakmicu završio sa 24 poena, uz šest postignutih trojki iz sedam pokušaja.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
Njujork sada ima učinak od 20 pobeda i osam poraza, dok je Majami zabeležio 14. poraz i ostao na 15 pobeda.
Bonus video: