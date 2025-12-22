Slušaj vest

Njegovi Vašington Vizardsi su izgubili od San Antonio Sparsa rezultatom 124:113.

Tristan Vukčević je bio odličan, posebno u prvom poluvremenu.

Za 27 minuta u igri je postigao 18 poena, uz devet skokova i tri blokade.

Iz igre je pogodio osam od 19 šuteva uključujući i dve trojke iz devet pokušaja.

Vukčević je jednu od tri blokade podelio Viktoru Vembanjami koji je trenutno jedna od najvećih zvezda u NBA, a izgledalo je to impresivno.

Zanimljivo je da je Srbin gotovo sve poene postigao u prvom poluvremenu, a evo kako je raspodelio svoj poenterski učinak:

Prva četvrtina: 10 poena.

Druga četvrtina: 6 poena.

Treća četvrtina: 2 poena u prvom napadu.

Četvrta četvrtina: Bez poena.

Vukčević je ove sezone, pre utakmice protiv San Antonija, samo jednom igrao 27 minuta. Bilo je to na utakmici protiv Atlante, a i nju je završio sa 18 poena.

1/16 Vidi galeriju Tristan Vukčević u NBA ligi Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia

Poene Srbina i blokadu Vembanjami možete da pogledate na sledećem snimku:

Ove sezone u proseku po utakmici beleži 6,8 poena, 2,4 skoka i jednu asistenciju.

Vašington ima učinak od pet pobeda i 22 poraza, a San Antonio koji je predvodio Dearon Foks sa 27 poena, sedam skokova i šest asistencija, ima 21 pobedu i sedam poraza.

Bonus video: