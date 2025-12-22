UTAKMICA SEZONE SRPSKOG REPREZENTATIVCA U NBA! Vukčević jednim potezom ponizio veliku zvezdu i odigrao meč koji će pamtiti!
Njegovi Vašington Vizardsi su izgubili od San Antonio Sparsa rezultatom 124:113.
Tristan Vukčević je bio odličan, posebno u prvom poluvremenu.
Za 27 minuta u igri je postigao 18 poena, uz devet skokova i tri blokade.
Iz igre je pogodio osam od 19 šuteva uključujući i dve trojke iz devet pokušaja.
Vukčević je jednu od tri blokade podelio Viktoru Vembanjami koji je trenutno jedna od najvećih zvezda u NBA, a izgledalo je to impresivno.
Zanimljivo je da je Srbin gotovo sve poene postigao u prvom poluvremenu, a evo kako je raspodelio svoj poenterski učinak:
Prva četvrtina: 10 poena.
Druga četvrtina: 6 poena.
Treća četvrtina: 2 poena u prvom napadu.
Četvrta četvrtina: Bez poena.
Vukčević je ove sezone, pre utakmice protiv San Antonija, samo jednom igrao 27 minuta. Bilo je to na utakmici protiv Atlante, a i nju je završio sa 18 poena.
Poene Srbina i blokadu Vembanjami možete da pogledate na sledećem snimku:
Ove sezone u proseku po utakmici beleži 6,8 poena, 2,4 skoka i jednu asistenciju.
Vašington ima učinak od pet pobeda i 22 poraza, a San Antonio koji je predvodio Dearon Foks sa 27 poena, sedam skokova i šest asistencija, ima 21 pobedu i sedam poraza.
Bonus video: