Denver Nagets je obradovao fanove iz Srbije sjajnim gestom.
SRBI U TRANSU ZBOG OBJAVE DENVER NAGETSA! Na slici Jokić, a poruka koju su poslali je izazvala lavinu reakcija srpskih navijača
Glasanje za učesnike na predstojećem Ol-staru je počelo 18. decembra i trajaće do 15. januara, a dobar deo glasova doneće upravo navijači.
Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Na dan kada svaki glas vredi kao tri, Denver je pozvao navijače da budu vredni, a to je učinio na raličitim jezika.
Objava je izazvala reakciju ljubitelja košarke iz Srbije jer je u prvom planu bio Nikola Jokić i poruka ispisana na ćirilici.
Pogledajte kako to izgleda:
