Slušaj vest

Glasanje za učesnike na predstojećem Ol-staru je počelo 18. decembra i trajaće do 15. januara, a dobar deo glasova doneće upravo navijači.

Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Na dan kada svaki glas vredi kao tri, Denver je pozvao navijače da budu vredni, a to je učinio na raličitim jezika.

Objava je izazvala reakciju ljubitelja košarke iz Srbije jer je u prvom planu bio Nikola Jokić i poruka ispisana na ćirilici.

Pogledajte kako to izgleda:

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ KRENUO NA POLAGANJE, PA "POPIO" STRAŠNU BLOKADU! NBA LIGA NE PAMTI OVAKO NEŠTO! Retko ko je uspeo da zaseni Srbina, ali ovom momku je to pošlo za rukom!
Screenshot 2025-12-21 110853.jpg
KošarkaJOKIĆ PONOVO DOMINIRAO, ALI NE MOŽE SVE SAM... Dobio je i nikad jače "batine", sudije su ga uništile! Ovo su njegovi najbolji potezi protiv Hjustona! VIDEO
profimedia-1060720377.jpg
KošarkaJOKIĆEV TRENER POLUDEO NA SUDIJE! Zaradio isključenje, pa otvorio dušu i otkrio sve detalje incidenta o kom bruji Amerika: "Rekli su mi..."
Dejvid Adelman
KošarkaNIKOLU JOKIĆA POŠTENO PREBILI, A ON STAO PRED KAMERE I PRIČAO O TRENERU! Dejvida Adelmana izbacili sa terena, Džoker digao glas: "Dobro je videti ga..."
Nikola Jokić.jpg

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports