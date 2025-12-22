Slušaj vest

Rezutlat utakmice odigrane u Sakramentu je bio 125:124.

Kingsi su na kraju treće četvrtine imali devet poena zaostatka, ali su uspeli to da nadoknade u poslednjih 12 minuta.

Trojku za produžetak je pogodio Rasel Vestbruk na 14 sekundi do kraja utakmice, a potom je u dodatnih pet minuta viđena nova drama.

"Poludeo je" Denis Šruder koji je od 13 poena Kingsa u produžetku postigao devet, uključujući i trojku za pobedu na tri sekunde do kraja. Kevin Durent je potom promašio šut za pobedu.

Šruder je utakmicu završio sa 24 poena, uz 10 asistencija i sedam skokova. Imao je samo četiri poena u prvom poluvremenu, a 15 nakon završetka poslednje deonice.

Najefikasniji je bio Demar Derozan sa 27 poena, a imao je i devet asistencija i četiri skoka.

U poraženom sastavu je Alperen Šengun postigao najviše poena - 28.

Sakramento ima učinak od sedam pobeda i 22 poraza, a Hjuston 17 pobeda i devet poraza.

