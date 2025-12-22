Slušaj vest

Blago je reći da je Adelman burno reagovao u četvrtoj četvrtini utakmice protiv Hjustona kada je praktično skočio ka sudiji i jurio ga po terenu.

On je burno reagovao nakon jednog duela Nikole Jokića sa protivničkim košarkašem, koji nije označen kao faul. Išao je za sudijom i agresivno želeo da se raspravlja, dok je arbitar okrenutim leđama pokušavao da se udalji.

Sada je stigla i reakcija iz NBA.

Adelman je zbog svog ponašanja kažnjen sa 35.000 dolara zbog neprimerenog rečnika i ne napuštanja terena na vreme.

Šta je Adelman rekao o isključenju?

Nakon utakmice je trener ekipe iz Kolorada imao šta da kaže.

- Osećao sam da je samo bila takva reakcija. Imali su jedan faul na pet minuta u drugoj četvrtini, a i jedan i drugi tim su igrali čvrsto. Ekstremno, fizički. Svaka čast Hjustonu, dolazili su do poena lako, a našem najboljem igraču (Jokiću, prim. aut) svirali su dva mekana faula, zbog čega je on morao da izađe. Iskreno, bio sam zbunjen, samo sam tražio odgovore, a na kraju sam morao da izađem. Nekada konfuzija dovede da budete destruktivni, a morate da razmislite o svemu. Imate tu druge ljude. Neće da vas čuju nekada.

Istakao je i kako sudija nije želeo da priča sa njim.

- Osećao sam kao da odlazi od mene, na kraju su mi rekli samo da moram da odem. Bilo je ovo teško veče za nas.

Govorio je Adelman i o emocijama koje su ga obuzele u ovoj situaciji.

- Ne znam, ne znam šta su ljudi mislili. Kao što sam rekao, drugi meč ove sedmice, dva centra su nam isključena. Ovaj sudija je najbolji u ligi, ali bio sam zbunjen kako je meč vođen. Emocije su me obuzele, ali kada se brinete o svojim igračima, onda reagujete tako kako reagujete.

