LOŠA VEST ZA HRVATA! Bogdanov saigrač mora na pauzu
Ovu informaciju je preneo "ESPN".
Ivica Zubac se povredio u prvom poluvremenu utakmice protiv Los Anđeles Lejkersa, u kojoj su Klipersi pobedili rezultatom 103:88.
Hrvatski centar je krajem prve četvrtine pao na parket i uz vidne probleme se odmah uputio u svlačionicu, nakon čega se nije vraćao u igru.
Saigrač Bogdana Bogdanovića je meč završio sa pet poena i dva skoka za 11 minuta provedenih na terenu. U susret je ušao u dobroj formi, sa prosekom od 16 poena i 11,5 skokova po utakmici.
Uoči meča, centar Lejkersa Džekson Hejzs istakao je da Zubac predstavlja ozbiljan izazov za svakog protivnika.
- Zubac je borac. Iskreno, mislim da je jedan od najpotcenjenijih centara u ligi. Ko god je igrao protiv njega zna koliko je nezgodan. Takav je već godinama - rekao je Hejzs.
