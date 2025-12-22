Slušaj vest

Zvučno NBA pojačanje pojačaće crno-bele i pokušaće da prodrma ekipu i da je izvuče iz krize.

Tokom karijere, Pejn je igrao za brojne NBA klubove, a dok je nastupao za Finiks Sanse imao je i nesvakidašnju situaciju sa Nikolom Jokićem.

Jokić je tokom jednog prodora na tom meču evidentno fauliran, sudije nisu svirale ništa, a Srbin je izgubio živce i žestoko udario Kamerona Pejna.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić udara Kamerona Pejna Foto: Printscreen / Youtube / NBA Highlights and Shows

Amerikanac je pao na parket, a usledila je gužva i opšti haos. Odmah se u frku uključio Devin Buker, a Jokić je posle pregledanja snimka i velike drame isključen sa utakmice.

- Želeo sam da promenim ritam igre, želeo sam da nam dam malo energije, možda malo promenim tok, pa sam želeo da napravim jak faul. Jesam li ga udario? Ne znamo. Zato se izvinjavam ako jesam jer nisam želeo da ga povredim ili namerno udarim u glavu. Iskreno sam mislio da me neće isključiti. Nije trebalo to da uradim. Naravno da je moja greška. Žao mi je. Ali sada ne mogu to da promenim. Dešava se - rekao je Jokić posle tog meča koji se i dalje prepričava.

Pogledajte kako je izgledala ova situacija:

Ko je Kameron Pejn?

Kameron Pejn je rođen 8. avgusta 1994. godine, koji igra na poziciji plejmejkera. Američki košarkaš ima bogatu karijeru u kojoj je igrao za Indijanu, Njujork, Filadelfiju, Milvoki, Finiks, Klivlend, Čikago, Oklahomu…

1/9 Vidi galeriju Kameron Pejn Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Prošle sezone je u NBA ligi odigrao 85 utakmica za Nujork Nikse, a na njima je prosečno beležio 6,2 poena uz 1,3 skoka i 2,4 asistencije.

Najzapaženije partije pružao je u dresu Finiksa, gde je imao važnu ulogu u rotaciji i bio prepoznatljiv po energiji, brzini i agresivnoj igri u oba pravca.

Pejn je igrač koji može odmah da pravi razliku na evroligaškom nivou. To očekuju u crno-belom taboru.

BONUS VIDEO: