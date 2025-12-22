Pogledajte kako je Nikola Jokić udario Kamerona Pejna
Ovako je Nikola Jokić udario Kamerona Pejna: Iznervirao se, pa ga brutalno faulirao (GALERIJA)
Novi košarkaš Partizana, Kameron Pejn, imao je jednu neprijatnu situaciju sa Nikolom Jokićem tokom svoje NBA karijere.
Jokić je tokom jednog prodora na meču Denvera i Finiksa svojovremeno evidentno fauliran, sudije nisu svirale ništa, a Srbin je izgubio živce i žestoko udario Kamerona Pejna. Nastao je haos na terenu, Jokić je isključen, a pogledajte kako je sve izgledalo:
Nikola Jokić udara Kamerona Pejna Foto: Printscreen / Youtube / NBA Highlights and Shows
