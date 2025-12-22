Slušaj vest

Novi košarkaš Partizana, Kameron Pejn, imao je jednu neprijatnu situaciju sa Nikolom Jokićem tokom svoje NBA karijere.

Jokić je tokom jednog prodora na meču Denvera i Finiksa svojovremeno evidentno fauliran, sudije nisu svirale ništa, a Srbin je izgubio živce i žestoko udario Kamerona Pejna. Nastao je haos na terenu, Jokić je isključen, a pogledajte kako je sve izgledalo:

Nikola Jokić udara Kamerona Pejna Foto: Printscreen / Youtube / NBA Highlights and Shows

