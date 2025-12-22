Slušaj vest

Trener košarkaša subotičkog Spartaka Vladimir Jovanović bio je iznenađen pristupom svojih momaka u drugom poluvremenu meča protiv Bosne u okviru 11. kola AdmiralBet ABA lige.

Prošle večeri je u "Dudovoj šumi" priređena prava senzacija u režiji košarkaša Bosne koji su gubili 26 poena razlike sredinom drugog kvartala. Tada je Spartak imao neverovatnih 44:19. Ipak, u nastavku su se na neverovatan način izdigli, domaćin je izgubio konce što im je peti poraz u dosadašnjem toku sezone, pa sada dva tima imaju identičan skor na tabeli grupe "B".

"Nemam šta mnogo da kažem, čestitam Bosni, zahvaljujem se publici. Što se tiče mojih momaka, stvarno ne znam. U prvom poluvremenu 14 asistencija, šest u drugom. Ne znam koliko poena iz ‘turnovera’, iz ofanzivnih skokova… Mnogo je stvari koje nisu valjale u drugom poluvremenu, čak i krajem druge četvrtine. Videćemo", počeo je svoje obraćanje Vladimir Jovanović.

Šta je uzrok, odmah je upitan:

"Ne znam, videćemo", završio je.