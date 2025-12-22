Slušaj vest

Nikola Jokić jedan je od najboljih igrača u istoriji NBA lige i to dokazuje iz utakmice u utakmicu.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Srpski centar nije košarkaš koji voli medijski da se eksponira, a publika širom planete ga obožava i pomno prati svaki njegov korak. Jokića često vidimo na terenu u različitim patikama, a velika tajna je bila - kako i zbog čega se on odlučuje da ih promeni.

Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Sada je Srbin otkrio tu tajnu i to kada je predstavio novi model svojih patika, zajedno sa Eronom Gordonom.

- Nosim iste patike ako nižemo pobede. Kada izgubimo, menjam patike bez obzira na sve. Ove godine smo imali mnogo pobeda. Dakle, nosim manje-više pet ili šest različitih pari patika od početka sezone - otkrio je Nikola Jokić.

Novi modeli patika su "Joker 2" i "AG 6", a srpski centar je na ovoj konferenciji za medije govorio i o prijateljstvu sa Gordonom.

- Došao je u moj rodni grad. Odlično smo se proveli. Upoznao me je sa kompanijom 361°, imamo sjajnu hemiju na parketu. Dobro je imati nekoga ko je praktično uz vas po ceo dan. To se može videti na patikama, vraća se u Srbiju ili šta god. Privilegovan sam što imam saigrača i prijatelja za agenta - dodao je Jokić.

BONUS VIDEO: