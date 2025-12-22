Slušaj vest

Nema kraja problemima Partizana sa povredama...

Krka - Partizan, 22.12.2025 Foto: Krka / Drago Perko / kosarka.si

Tajrik Džons je propustio gostovanje Žalgirisu, ali je došlo do nove povrede na meču protiv Krke, gde su se crno-beli žestoko namučili da dođu do pobede.

Centar je osetio nelagodu tokom prvog poluvremena, proveo je svega sedam minuta na parketu, a po povratku na drugo poluvreme je ostao u svlačionici.

Za to vreme je upisao dva poena i jedan skok, a preostaje da vidimo koliko je povreda ozbiljna.

Da ne volja nikada ne ide sama govori i povreda Isaka Bonge u trećoj četvrtini. On se povredio u jednom kontranapadu pao je i uhvatio se za zglob. Više se nije vraćao u igru. 

