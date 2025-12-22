Slušaj vest

Vašington je uspeo da postigne čak 48 poena u duelu protiv Krke u Ljubljani, odigrao je neverovatan meč i bio nezaustavljiv od strane protivnika.

1/9 Vidi galeriju Krka - Partizan, 22.12.2025 Foto: Krka / Drago Perko / kosarka.si

Pogodio je 10 trojki, imao je i tri asistencije i samo jednu izgubljenu loptu za 25 minuta.

On je tako oborio rekord Derona Rasela koji je nastupajući za Mornar imao 47 poena, što je bio dosadašnji rekord, dok je Vladimir Mihailović sada na trećem mestu sa 46.

Nije to sve. Vašington izjednačio je rekord po broju postignutih trojki na jednom meču, 10 je ubacio ovoga puta, isto kao Sesar i Temu Raniko.

No, kada se radi o najvećem indeksu, neprevaziđen je Dejan Milojević koji je svojevremeno imao 59, danas se Vašington zaustavio na 47.