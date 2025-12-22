Slušaj vest

Najefikasniji u rumunskoj ekipi bio je Najdžel Sizar sa 19 poena, uz šest skokova i četiri asistencije, Trej Vudberi je dodao poen manje, uz sedam asistencija i četiri skoka, a Mičel Krik je upisao 15 poena, četiri uhvaćene lopte i tri asistencije.

1/17 Vidi galeriju FMP - Dubai, ABA liga Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Srpski košarkaš Dušan Miletić u pobedničkoj ekipi upisao je 11 poena i sedam skokova.

U ekipi Splita bolji od ostalih je bio Antonio Jordano sa 18 poena i četiri skoka, Vito Kučić je postigao 17 poena, uz četiri uhvaćene lopte, dok je poen manje zabeležio Zoran Dragić.

Kluž na trećem mestu Grupe A ima skor 7/3, dok je Split na šestoj poziciji sa tri pobede i sedam poraza.

U narednom kolu Kluž dočekuje Studentski centar, a Split gostuje Partizanu.

Izlazak košarkaša Crvene zvezde, Arena grmi Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić