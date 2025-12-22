Košarkaši Kluža pobedili su na svom terenu ekipu Splita sa 105:87 (32:26, 22:12, 24:19, 27:30), u meču 11. kola Grupe A ABA lige.
ABA LIGA
PUKLA STOTKA U RUMUNIJI: Kluž ubedljiv protiv Splita u ABA ligi
Slušaj vest
Najefikasniji u rumunskoj ekipi bio je Najdžel Sizar sa 19 poena, uz šest skokova i četiri asistencije, Trej Vudberi je dodao poen manje, uz sedam asistencija i četiri skoka, a Mičel Krik je upisao 15 poena, četiri uhvaćene lopte i tri asistencije.
FMP - Dubai, ABA liga Foto: ABA league / Dragana Stjepanović
Vidi galeriju
Srpski košarkaš Dušan Miletić u pobedničkoj ekipi upisao je 11 poena i sedam skokova.
U ekipi Splita bolji od ostalih je bio Antonio Jordano sa 18 poena i četiri skoka, Vito Kučić je postigao 17 poena, uz četiri uhvaćene lopte, dok je poen manje zabeležio Zoran Dragić.
Kluž na trećem mestu Grupe A ima skor 7/3, dok je Split na šestoj poziciji sa tri pobede i sedam poraza.
U narednom kolu Kluž dočekuje Studentski centar, a Split gostuje Partizanu.
.
Reaguj
Komentariši