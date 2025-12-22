Slušaj vest

Kameron Pejn novi košarkaš Partizana stigao je u Beograd, gde će i zvanično potpisati ugovor sa crno-belima i staviti se na raspolaganje stručnom štabu.

Pejna su na aerodromu Nikola Tesla dočekali predstavnici KK Partizan, a možda već bude spreman već za duel sa Makabijem iz Tel Aviva, koji je na programu u petak od 18 časova u Areni.

Kameron Pejn je ozbiljno NBA ime i očekuje se da da ozbiljan doprinos igri Partizana, posebno jer zbog povrede Karlika Džonsa crno-beli nisu imali pravi izbor na poziciji plejmejkera.

Tokom karijere je igrao za Oklahomu, Čikago, Klivlend, Finiks, Milvoki, Filadelfiju i Njujork Nikse.

Partizan će Kamerona Pejna do kraja sezone platiti oko 900.000 evra.

On je u nedelju uveče objavio "stori" na Instagramu, gde je ostavio samo crno-bela srca i potvrdio dolazak u Partizan.