KAMERON PEJN STIGAO U BEOGRAD: Amerikanac sleteo na aerodrom Nikola Tesla!
Kameron Pejn novi košarkaš Partizana stigao je u Beograd, gde će i zvanično potpisati ugovor sa crno-belima i staviti se na raspolaganje stručnom štabu.
Pejna su na aerodromu Nikola Tesla dočekali predstavnici KK Partizan, a možda već bude spreman već za duel sa Makabijem iz Tel Aviva, koji je na programu u petak od 18 časova u Areni.
Kameron Pejn je ozbiljno NBA ime i očekuje se da da ozbiljan doprinos igri Partizana, posebno jer zbog povrede Karlika Džonsa crno-beli nisu imali pravi izbor na poziciji plejmejkera.
Tokom karijere je igrao za Oklahomu, Čikago, Klivlend, Finiks, Milvoki, Filadelfiju i Njujork Nikse.
Partizan će Kamerona Pejna do kraja sezone platiti oko 900.000 evra.
On je u nedelju uveče objavio "stori" na Instagramu, gde je ostavio samo crno-bela srca i potvrdio dolazak u Partizan.