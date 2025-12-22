Slušaj vest

Odlazak Željka Obradovića iz Partizana i dalje je među najaktuelnijim temama u košarkaškom svetu.

Obradović je krajem novembra podneo neopozivu ostavku na mesto trenera crno-belih, posle četiri i po godine saradnje.

Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

Jedna od tema koja se nametnula među navijačima posle razlaza bila je, ko je odgovoran za sastavljanje tima i dovođenje igrača.

Željko Obradović je, podsetimo, o ovoj temi pričao početkom oktobra, praktično na startu nove sezone, a posle pobede nad Olimpijom iz Milana.

Naglasio je tadašnji šef struke crno-belih da je on svojim timom zadovoljan, za šta je zahvalio upravi, a iako je već dugo govorio da mu nedostaje jedan visoki igrač da neće dozvoliti da mu neko drugi bira tim.

"Ja sam prezadovoljan sa ovim timom i zahvalan sam upravi. Pričamo celo leto da nam fali jedan visoki igrač, visokih igrača nema, da ih dovodim da bi ih doveo, to mi ne pada na pamet. A pogotovo neću da dovodim tako što neki misle da će oni da odluče ko će da igra u Partizanu. Neće moći. Meni niko nije sastavljao tim", rekao je on.

