MENI NIKO NIJE SASTAVLJAO TIM: Ovako je Željko Obradović govorio o izboru igrača za Partizan
Odlazak Željka Obradovića iz Partizana i dalje je među najaktuelnijim temama u košarkaškom svetu.
Obradović je krajem novembra podneo neopozivu ostavku na mesto trenera crno-belih, posle četiri i po godine saradnje.
Jedna od tema koja se nametnula među navijačima posle razlaza bila je, ko je odgovoran za sastavljanje tima i dovođenje igrača.
Željko Obradović je, podsetimo, o ovoj temi pričao početkom oktobra, praktično na startu nove sezone, a posle pobede nad Olimpijom iz Milana.
Naglasio je tadašnji šef struke crno-belih da je on svojim timom zadovoljan, za šta je zahvalio upravi, a iako je već dugo govorio da mu nedostaje jedan visoki igrač da neće dozvoliti da mu neko drugi bira tim.
"Ja sam prezadovoljan sa ovim timom i zahvalan sam upravi. Pričamo celo leto da nam fali jedan visoki igrač, visokih igrača nema, da ih dovodim da bi ih doveo, to mi ne pada na pamet. A pogotovo neću da dovodim tako što neki misle da će oni da odluče ko će da igra u Partizanu. Neće moći. Meni niko nije sastavljao tim", rekao je on.