Košarkaši Budućnosti pobedili su u Podgorici ekipu Beča sa 102:91 (34:25, 24:17, 23:27, 21:22), u meču 11. kola Grupe B ABA lige.Najbolji učinak u pobedničkom timu imali su Rašid Sulajmon i Jogi Ferel sa po 19 poena.

Sulajmon je upisao i pet skokova, dok je Ferel zabeležio četiri asistencije.

U ekipi Beča bolji od ostalih bili su Sulejmane Bum i Simas Jarumbauskas sa po 17 poena. Jarambauskas je zabeležio i šest skokova i tri asistencije, a Bum tri ukradene lopte.

Budućnost je ostvarila četvrtu uzastopnu pobedu i sada sa skorom 8/2 zauzima drugo mesto u Grupi B, dok je Beč na poslednjem, devetom mestu, sa dve pobede i sedam poraza.

U narednom kolu Budućnost dočekuje Megu, a Beč gostuje Iliriji u Ljubljani.