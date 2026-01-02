Slušaj vest

Finski košarkaš Mika Murinen jesenas je stigao u redove Partizana kao jedan od najvećih talenata u svetu.

Ipak, na početku, Fincu ne cvetaju ruže u Beogradu, ali je njegov potencijal nesporan...

Poznat po svom temperamentu, ali i tetovažama koje otkrivaju veliki deo njegove ličnosti...

Murinen se istakao kao jedan od najboljih igrača Evropskom prvenstvu 2025. godine gde je sa selekcijom Finske stigao do četvrtog mesta, a iako ima tek 18 godina, pokazao je da ne preza ni od koga, te da je veoma drzak ne terenu.

To je osetio i srpski reprezentativac Stefan Jović kom se mladi Finac uneo u lice tokom meča protiv naše selekcije, a Murinen je pored košarkaških kvaliteta i drskosti u centar pažnje stigao i zbog tetovaža.

Portal "aamulehti.fi" opisivao je njegove tetovaže, te je otkrio kako se na desnoj ruci Murinena nalazi lik Majkla Majersa iz horor serijala "Noć veštica", a ispod njega natpis na engleskom: "The only impossible journey is the one you never begin" („Jedino nemoguće putovanje je ono koje nikad ne započneš“).

Lik Majkla Majersa definitivno uliva strah i izaziva jezu, ali to nije jedina tetovaža Murinena. Čak naprotiv! On je iznad uha istetovirao reč "The Truth" (Istina), a to je njegova lična poruka. Takođe, Murinen je na telu istetovirao i reč "Patience" (Strpljenje), kao i finsku zastavu koja je podsetnik na domovinu dok boravi u inostranstvu.

- Kad putujem iz Amerike u Finsku, čak i kad pada kiša, meni je divno. Amerikanci nikada neće imati dom kao što je Finska - istakao je Mika Muinen.

Na unutrašnjoj strani šake su dve figure slona i one imaju posebno značenje. Veći slon pruža manjem globus s krunom, a Mika Murinen je sve objasnio.

- Veliki slon simbolizuje moje roditelje. Predaju mi svoje košarkaško nasleđe, a ja ga prihvatam - otkrio je on.

Dečko koji obećava

Mika Murinen definitivno je neko ko bi mogao da obeleži budućnost evropske košarke, te su mnogi ubeđeni da će zauzeti i visoko mesto na NBA draftu kada za to dođe vreme.

Na to je podsećao i analitičar na sajtu FIBA Ignasio Risoto u tekstu koji je objavljen nakon velike pobede nad Srbijom u Rigi:

- Ta zakucavanja i blokade su normalna pojava za igrača sa tako izraženim atletskim sposobnostima. Sa 2,10 metara visine, kreće se neverovatno brzo i eksplozivno, što mu omogućava da se lako digne i igra oko obruča. Ipak, ta iskra ne potiče samo od njegovih fizičkih predispozicija, već i od njegovog pristupa igri, gde unosi energiju u svaku akciju. Murinenova kombinacija energije, mobilnosti i elitnih fizičkih predispozicija zaista dolazi do izražaja u odbrani. Iako u proseku igra samo 10 minuta po utakmici, ovaj osamnaestogodišnjak je drugi bloker Finske. On dosledno traži prilike da utiče na igru u odbrani, koristeći svoje duge ruke da ometa šuteve na perimetru i da štiti obruč, kako kao primarni zaštitnik reketa, tako i kao pomoćni igrač sa slabije strane. Njegove fizičke sposobnosti se zaista ističu oko koša, gde mu visina i eksplozivna sposobnost skoka omogućavaju da izvodi zakucavanja vredna pažnje - istakao je Risoto, pa dodao:

- Sa svojim vrhunskim predispozicijama i atletskim sposobnostima, raznovrsnim dvosmernim veštinama i mogućnošću da pruži maksimum u ključnim trenucima, ovaj 18-godišnjak se nametnuo kao sledeći veliki evropski NBA prospekt.

Tata igrao sa _Sasu Salinom, sad igra on:

Rođen je u Finskoj, a ima košarkaško porijeklo. Njegov otac Kimo Murinen godinama je takođe išao na koledž, ali je godinama igrao u finskoj ligi. Tri puta je bio prvak države, a stigao je do igranja za Napoli, Skafati i Skajlajnerse.

Ne tako davno igrao je za Finsku, pa je tako nastupio na Eurobasketima 2011. i 2013, Mundobasketu 2014 u generaciji sa Hanom Motolom, Sasuom Salinom, Temu Ranikom, Peterijem Koponenom, Ponom Hafom, Džeraldom Lijem... Mikina majka Dženi Lansonen je takođe bila košarkašica i to reprezentativka.

Nestvarno izgleda Mika Murinen, ako se uzme u obzir da ima 18 godina i da je tek završio srednju školu. Visok je 210 centimetar, a nevjerovatno brz i igra na pozicijama tri i četiri, a sada čekamo da vidimo gdje će na koledž. Kakav mu je potrencijal dovoljno govori to da se za njega raspituju Djuk, Kentaki, UCLA, Sjeverna Karolina i Arkanzas.

Sposobnost da spusti loptu na parket uz raspon ruku od 220 i solidan šut su bili dovoljni da sve ubijede da je sledeća velika zverka na NBA draftu.

