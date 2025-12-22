Slušaj vest

Đoan Penjaroja, španski košarkaški trener, sleteo je večeras u Beograd kako bi u narednim danima ozvaničio dogovor sa Partizanom.

1/20 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Njega je na aerodromu "Nikola Tesla" dočekao sportski direktor kluba Žarko Paspalj.

Kako je Kurir eksluzivno objavio, Penjaroja će sa crno-belima potpisati ugovor na godinu i po dana, odnosno do kraja sezone 2026/27.

Po svemu sudeći, Španac će debitovati na užarenoj klupi Partizana u petak, kada crno-beli dočekuju Makabi u Evroligi.

Penjaroja je bez posla otkako je dobio otkaz u Barseloni posle neuspešnog starta sezone. Španac, kome će ovo biti prvi angažman u karijeri van rođene države, naslediće na klupi Željka Obradovića. U međuvremenu je Mirko Ocokoljić vodio klub.

Penjaroja je osim Barselone u karijeri vodio i Baskoniju, Valensiju i Burgos.