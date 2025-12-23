Slušaj vest

Dominacija Srbina u laganom ritmu!

Košarkaši Denver Nagetsa ubedljivo su savladali Jutu Džez 135:112, a srpski košarkaš Nikola Jokić "sa pola gasa" stigao je do novog tripl-dabla u sezoni.

Nije Somborac "zapinjao" na ovom meču, jer nije bilo ni potrebe, ali je ponovo imao sjajne brojke.

Kao od šale upisao je 14 poena, 13 skokova, 13 asistencija, dve ukradene lopte i tri blokade.

1/6 Vidi galeriju Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novi tripl-dabl, ukupno 178. u karijeri, Jokić je ostvario pet minuta po ulasku u treću deonicu, nakon svega 22 minuta igre. Za svoje standarde imao je nešto slabiji poenterski učinak na ovoj utakmici, ali samo zato što je na ovom meču upitio svega osam šuteva na koš protivnika (6/8 šut iz igre, 1/1 za tri poena). Saigrači su bili šuterski raspoloženi, pa nije bilo potrebe da forsira.

Nagetsi su pitanje pobednika rešili već u prvoj deonici. Otvorili su utakmicu serijom 19:0, a prvu četvrtinu dobili rezultatom 40:15, pa je Nikola odmarao u drugoj deonici. U nastavku Denver je rutinski odradio posao i zasluženo upisao novi trijumf.

Za razliku od utakmice sa Hjustonom, Nagetsi su sajno šutirali na ovom meču - ubacili su čak 24 trojke iz 46 pokušaja (52 odsto), pa su čak četvorica igrača upisala 20+ poena. Najefikasniji bio je Džamal Marej sa 27, Tim Hardvej je ubacio 21, a Pejton Votson i Kem Džonson po 20 poena.

U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Lauri Markanen sa 27 poena, Džordž je ubacio 20, a Jusuf Nurkić je meč završio sa 17 poena i 14 skokova.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport