Košarkaši Denver Nagetsa zabeležili su ubedljiv trijumf prethodne noći.

Denver je pred svojim navijačima savladao Jutu rezultatom 135:112, a Nikola Jokić meč je završio sa tripl-dabl učinkom.

"Sa pola gasa" Srbin je zabeležio 14 poena uz 13 skokova i 13 asistencija.

Pogledajte fotografije Nikole Jokića sa ovog meča:

Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kurir sport

