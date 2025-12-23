Kao od šale Somborac je upisao 14. tripl-dabl u sezoni.
Tripl-dabl Srbina u trijumfu Nagetsa: Pogledajte fotografije Nikole Jokića sa meča protiv Jute! (GALERIJA)
Košarkaši Denver Nagetsa zabeležili su ubedljiv trijumf prethodne noći.
Denver je pred svojim navijačima savladao Jutu rezultatom 135:112, a Nikola Jokić meč je završio sa tripl-dabl učinkom.
"Sa pola gasa" Srbin je zabeležio 14 poena uz 13 skokova i 13 asistencija.
Pogledajte fotografije Nikole Jokića sa ovog meča:
Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
