Nikola Jokić je još jednom jasno stavio do znanja da ne pridaje veliku pažnju individualnim priznanjima.

Pred start utakmice Denver - Juta NBA liga uručila je Nikoli Jokiću nagradu za najboljeg igrača Zapadne konferencije u novembru, a veliku pažnju privukla je njegova reakcija nakon dodele priznanja.

Naime, na društvenim mrežama pojavio se snimak uručenja nagrade "euforičnom" Srbinu.

Nikola je bio potpuno ravnodušan, nabacio je blag osmeh na lice, ispoštovao protokol i odmah predao trofej nekome na klupi. Nastavio sa zagrevanjem, kao da se ništa posebno nije dogodilo.

Podsetimo, Srbin je u novembru prosečno beležio 28.9 poena, 12.4 skoka i 10.9 asistencija po meču.

