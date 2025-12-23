Slušaj vest

Nikola Jokić je još jednom jasno stavio do znanja da ne pridaje veliku pažnju individualnim priznanjima.

Pred start utakmice Denver - Juta NBA liga uručila je Nikoli Jokiću nagradu za najboljeg igrača Zapadne konferencije u novembru, a veliku pažnju privukla je njegova reakcija nakon dodele priznanja.

Naime, na društvenim mrežama pojavio se snimak uručenja nagrade "euforičnom" Srbinu.

Nikola je bio potpuno ravnodušan, nabacio je blag osmeh na lice, ispoštovao protokol i odmah predao trofej nekome na klupi. Nastavio sa zagrevanjem, kao da se ništa posebno nije dogodilo.

Podsetimo, Srbin je u novembru prosečno beležio 28.9 poena, 12.4 skoka i 10.9 asistencija po meču.

Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ SA POLA GASA PRIREDIO ŠOU! Srbina niko ne može da zaustavi - još jedan tripl-dabl kao od šale: Poigravao se kao na treningu, Denver ubedljivo slavio!
Nikola Jokić
KošarkaTripl-dabl Srbina u trijumfu Nagetsa: Pogledajte fotografije Nikole Jokića sa meča protiv Jute! (GALERIJA)
Nikola Jokić
KošarkaKEVIN DURENT PONOVO O NIKOLI JOKIĆU: Ove reči će se dugo pamtiti
profimedia-1059609285.jpg
KošarkaOvako je Nikola Jokić udario Kamerona Pejna: Iznervirao se, pa ga brutalno faulirao (GALERIJA)
Nikola Jokić i Kameron Pejn 2.jpg

Nikola Jokić majica Izvor: X/Denver Nuggets @nuggets