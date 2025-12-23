SVI SU SKOČILI NA NOGE POSLE OVOG POTEZA! Niko nije očekivao da će Jokić ovo uraditi! Opšti delirijum nastao je na klupi! (VIDEO)
Jednim neočekivanim potezom Nikola Jokić oduševio je saigrače i navijače na utakmici protiv Jute.
Denver je prethodne noći savladao Jutu rezultatom 135:112, a maestralni Somborac meč je završio sa tripl-dabl učinkom.
Kao od šale zabeležio je 14 poena, 13 skokova i 13 asistencija.
Nije preterano forsirao, igrao je taman toliko koliko je bilo potrebno da njegov tim obezbedi trijumf na ovom meču.
Naravno, atraktivni potezi Jokića nisu izostali ni na ovom meču, a najveću pažnju privukao je koš koji je Srbin postigao nakon "alej-up" dodavanja Mareja.
Iznenado je Nikola sve u dvorani kada je u jednom napadu Nagetsa dao znak Mareju da mu baci loptu na obruč. Učinio je to Džamal odmah - Jokić je skočio i položio loptu u koš.
Činjenica da je Somborac tražio "alej-up" izazvala je neviđenu euforiju na klupi Nagetsa. Posle koša Jokića svi su skočili na noge i euforično proslavili koš Srbina.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Kurir sport