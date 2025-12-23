Slušaj vest

Jednim neočekivanim potezom Nikola Jokić oduševio je saigrače i navijače na utakmici protiv Jute.

Denver je prethodne noći savladao Jutu rezultatom 135:112, a maestralni Somborac meč je završio sa tripl-dabl učinkom.

Kao od šale zabeležio je 14 poena, 13 skokova i 13 asistencija.

Nije preterano forsirao, igrao je taman toliko koliko je bilo potrebno da njegov tim obezbedi trijumf na ovom meču.

Naravno, atraktivni potezi Jokića nisu izostali ni na ovom meču, a najveću pažnju privukao je koš koji je Srbin postigao nakon "alej-up" dodavanja Mareja.

Iznenado je Nikola sve u dvorani kada je u jednom napadu Nagetsa dao znak Mareju da mu baci loptu na obruč. Učinio je to Džamal odmah - Jokić je skočio i položio loptu u koš.

Činjenica da je Somborac tražio "alej-up" izazvala je neviđenu euforiju na klupi Nagetsa. Posle koša Jokića svi su skočili na noge i euforično proslavili koš Srbina.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokić majica Izvor: X/Denver Nuggets @nuggets