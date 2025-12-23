Aktuelni MVP blistao u novom trijumfu Tandera.
nba
NA 100 UZASTOPNIH MEČEVA USPEO JE DA URADI OVO - NEVEROVATNO! Šej nastavio čudesan niz, Oklahoma rutinski savladala Memfis!
Šej Gildžes-Aleksander je predvodio Oklahomu sa 31 poenom i tako stigao do svoje 100. uzastopne utakmice na kojoj je postigao najmanje 20 poena.
Džejlen Vilijams je postigao 24 poena, a Adžej Mičel 16 za pobednički tim, dok su u redovima Memfisa najbolji bili Kentejvijus Koldvel Poup i Sedrik Kauard sa po 16 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
