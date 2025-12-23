Slušaj vest

Košarkaši Oklahome su na svom terenu pobedili Memfis sa 119:103.

Šej Gildžes-Aleksander je predvodio Oklahomu sa 31 poenom i tako stigao do svoje 100. uzastopne utakmice na kojoj je postigao najmanje 20 poena.

Džejlen Vilijams je postigao 24 poena, a Adžej Mičel 16 za pobednički tim, dok su u redovima Memfisa najbolji bili Kentejvijus Koldvel Poup i Sedrik Kauard sa po 16 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Nikola Jokić majica Izvor: X/Denver Nuggets @nuggets