Slušaj vest

Selektor naše košarkaške reprezentacije i trener Bešiktaša, Dušan Alimpijević, u zanimljivom intervjuu za "Jurohups" govorio je najvećim zvezdama našeg nacionalnog tima - Nikoli Jokiću i Bogdanu Bogdanoviću.

"Nisam video normalnijeg i skromnijeg čoveka od Nikole Jokića. Imao sam priliku da razgovaram sa Bogdanom Bogdanovićem i svim ostalim igračima iz Evrolige. Verujte mi, ti razgovori su bili najlakši razgovori. Nisam morao ništa da objašnjavam. Svi razumeju šta nam je potrebno i koja je naša misija. Uvek kažem da je znanje i autoritet kod igrača prva stvar koju žele da vide. Ako to vide, onda ste zaista u redu sa njima", kaže Alimpijević i dodaje:

"Sigurno će to biti neki izazov, ali mislim da je to najpozitivniji izazov za mene. Mislim da je lakše raditi sa njima nego sa nekim ljudima na drugom nivou, jer košarkaši, kada postignu skoro sve što su mogli u životu, kada su zadovoljni svim što su uradili, onda im je lakši pristup".

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Alimpijević otkriva da je Nikola Jokić pomno pratio mečeve našeg nacionalnog tima u novembarskom FIBA kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo.

"Pratio je i utakmice naše reprezentacije. Nisam verovao da je uopšte imao vremena da gleda, ali mi je poslao sliku iz svoje kuće na kojoj gleda trening iz Beograda. Bio sam zaista iznenađen. Posle toga, slao mi je poruke nekoliko puta posle utakmica Bešiktaša. Gledao je utakmicu i rekao mi šta sam uradio na kraju u tom minutu, kako je ovaj igrač ovo uradio. Mislio sam da se šali, ali je stvarno gledao. Video sam da gleda", kaže Alimpijević.

Kurir sport