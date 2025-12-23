Slušaj vest

Vašington je tako oborio rekord regionalnog takmičenja po broju poena na jednom meču. Prethodni je držao Daron Fets Rasel, koji je nastupajući za Mornar u oktobru 2022. godine dao 47 poena na meču protiv Zadra.

Nakon meča za pamćenje Vašington se oglasio na mrežama. Podelio je fotografiju iz svlačionice na kojoj drži papir sa brojem 48 i datumom utakmice, a u opisu je napisao:

"Hvala ti Bože".

Dvejn Vašington Foto: Instagram

Podsetimo, Dvejn je na meču protiv Krke šutirao 10/14 za tri poena, 6/10 za dva i 6/9 sa linije za slobodna bacanja. Uz to, imao je dva skoka i tri asistencije.

Kurir sport