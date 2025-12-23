Slušaj vest

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington ispisao je istoriju ABA lige, pošto je u pobedi svog tima na gostovanju protiv Krke (99:92) zabeležio čak 48 poena.

Vašington je tako oborio rekord regionalnog takmičenja po broju poena na jednom meču. Prethodni je držao Daron Fets Rasel, koji je nastupajući za Mornar u oktobru 2022. godine dao 47 poena na meču protiv Zadra.

Nakon meča za pamćenje Vašington se oglasio na mrežama. Podelio je fotografiju iz svlačionice na kojoj drži papir sa brojem 48 i datumom utakmice, a u opisu je napisao:

"Hvala ti Bože".

Podsetimo, Dvejn je na meču protiv Krke šutirao 10/14 za tri poena, 6/10 za dva i 6/9 sa linije za slobodna bacanja. Uz to, imao je dva skoka i tri asistencije.

