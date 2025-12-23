Slušaj vest

Košarkaši Denvera savladali su prethodne noći pred svojim navijačima Jutu Džez rezulatom 135:112, a srpski košarkaš Nikola Jokić meč je završio sa tripl-dabl učinkom, 14. ove sezone i ukupno 178. u NBA karijeri.

"Sa pola gasa" Somborac je zabeležio 14 poena, 13 skokova, 13 asistencija, dve ukradene lopte i čak tri blokade.

Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nije "zapinjao" jer nije bilo potrebe, odigrao je taman toliko koliko je bilo dovoljno da njegov tim obezbedi trijumf na ovom meču.

Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa ove utakmice:

Kurir sport

