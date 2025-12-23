Nije preterano forsirao, jer nije bilo ni potrebe.
rutinski
JOKIĆEVA DOMINACIJA U LAGANOM RITMU! Čudesni Somborac se poigravao sa Nurkićem i družinom! Pogledajte najbolje poteze i sve poene Srbina! (VIDEO)
Košarkaši Denvera savladali su prethodne noći pred svojim navijačima Jutu Džez rezulatom 135:112, a srpski košarkaš Nikola Jokić meč je završio sa tripl-dabl učinkom, 14. ove sezone i ukupno 178. u NBA karijeri.
"Sa pola gasa" Somborac je zabeležio 14 poena, 13 skokova, 13 asistencija, dve ukradene lopte i čak tri blokade.
Nije "zapinjao" jer nije bilo potrebe, odigrao je taman toliko koliko je bilo dovoljno da njegov tim obezbedi trijumf na ovom meču.
Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa ove utakmice:
