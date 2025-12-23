Slušaj vest

Nagetsi su utakmicu otvorili rezultatom 19:0, pa su posle toga lagano održavali visoku prednost, a Adelman je rekao da je ekipa morala da ostane fokusirana.

- Utakmica je duga, NBA timovi kreću da pogađaju šuteve, ulaze u ritam. Znate, morali smo da ostanemo koncentrisani na naš cilj, utakmica traje dva i po sata. Kada date brzo, imate prednost, emocije opadnu, to je prirodno - rekao je Adelman.

Pohvalio je zatim Džamala Mareja.

- Ne želim da zvučim dosadno, ali dodavanja su bila za otvorene šuteve. Sve su to bili dobri šutevi, lepo je videti Džamala da bude agresivan u tranziciji i da daje poene, kao i da donosi dobre odluke kada ga napadaju dva protivnika. Svaka čast momcima.

1/6 Vidi galeriju Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tokom jednog tajm-auta je imao ozbiljan razgovor sa Nikolom Jokićem. Jedan od novinara je pitao Adelmana o čemu je Srbin pričao sa njim umesto da kao svi ostali "jede kokice ili hot-dog".

- Pričali smo o spejsingu, ponovnom spejsingu nakon napada posle tajm-auta. Lepo je čuti njegov odgovor na ono što vidi, posebno od njega. On je taj koji sve vidi, vuče tim, nosi se sa udvajanjem... Sve te stvari. Nije kao da sam ja diktator i ovo radimo... Ne, ovo radimo zajedno..

Denver će dan uoči katoličkog Božiča igrati protiv Dalasa, a dan posle ovog praznika će biti domaćini Minesoti. Naredna utakmica će biti odigrana dva dana kasnije u gostima Orlandu.

- Nisam baš srećan što ćemo 27. ići u Orlando letom sutradan, zbog razlike u vremenu, nisam baš srećan. Čast je ipak igrati za Božić - poručio je Dejvid Adelman.

Bonus video: