Košakaš Oklahome Šej Gildžes-Aleksander jubilarni 100. put u nizu dao je više od 20 poena na meču i tako postao tek drugi košarkaš u istoriji NBA sa trocifrenim nizom od 20+ poena.

Ukoliko u nastavku sezone veže još 26 mečeva sa preko 20 poena, aktuelni MVP NBA lige će izjednačiti rekord legendarnog Vilta Čemberlejna koji na 126 uzastopnih utakmica ubacio 20+ poena.

Podsetimo, Oklahoma je prethodne noći savladala Memfis rezultatom 119:103, a Šej je zabeležio 31 poen uz 10 skokova i sedam asistencija.

Kurir sport

