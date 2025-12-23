Slušaj vest

Đoan Penjaroja je novi trener Partizana!

Doskorašnji trener Barselone, sinoć je doputovao u Beograd, a već danas preuzeće funkciju šefa stručnog štaba crno-belih, potvrdio je klub.

Španski trener, rođen 20. aprila 1969. godine, predvodio je do sada ekipe Barselone, Baskonije, Valensije, Manrese, Burgosa i Andore.

1/20 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Sa ekipom Burgosa, Penjaroja je dva puta osvajao FIBA Ligu šampiona (2020. i 2021.) kao i FIBA Interkontinentalni kup.

Uz Penjaroju, u stručni štab je na poziciji asistenta stigao i doskorašnji direktor Akademije KK Fuenlabrada i nekadašnji član stručnog štaba u Monaku, Uroš Dragićević.

"Đoan, dobro došao u Partizan!", navedeno je u saopštenju crno-belih.

Kako je Kurir eksluzivno objavio, Penjaroja će sa crno-belima potpisati ugovor na godinu i po dana, odnosno do kraja sezone 2026/27.

Španac će na užarenoj klupi Partizana debitovati u petak 26. decembra, kada crno-beli dočekuju Makabi u Evroligi.

Penjaroja je bez posla otkako je dobio otkaz u Barseloni posle neuspešnog starta sezone. Španac, kome će ovo biti prvi angažman u karijeri van svoje zemlje, naslediće na klupi Željka Obradovića. U međuvremenu je Mirko Ocokoljić vodio klub.

.

Kurir sport