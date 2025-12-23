Srpski košarkaš Andrej Bjelić je "eksplodirao" u dresu Real Madrida.
SRBIN U DRESU REAL MADRIDA UBACIO 39 POENA! Andrej zablistao i utakmicom za pamćenje doneo trofej! (VIDEO)
Mladi reprezentativac Srbije je vodio juniore Reala do pobede u finalu čuvenog španskog turnira "Ciutat de L'Hospitalet".
Real Madrid je u finalnom meču pobedio Baskoniju, a Andrej Bjelić je odigrao utakmicu za pamćenje.
Izjednačio je rekord turnira star 46 godina, a utakmicu je završio sa 39 poena.
Pogodio je osam od 13 šuteva za dva poena i šest od 12 šuteva za tri poena, kao i pet od šest slobodnih bacanja.
Andrej je proglašen za najkorisnijeg košarkaša turnira.
Pogledajte najbolje poreze Andreja Bjelića sa finalne utakmice protiv Baskonije:
