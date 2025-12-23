Slušaj vest

Mladi reprezentativac Srbije je vodio juniore Reala do pobede u finalu čuvenog španskog turnira "Ciutat de L'Hospitalet".

Real Madrid je u finalnom meču pobedio Baskoniju, a Andrej Bjelić je odigrao utakmicu za pamćenje.

Izjednačio je rekord turnira star 46 godina, a utakmicu je završio sa 39 poena.

Pogodio je osam od 13 šuteva za dva poena i šest od 12 šuteva za tri poena, kao i pet od šest slobodnih bacanja.

Andrej je proglašen za najkorisnijeg košarkaša turnira.

Pogledajte najbolje poreze Andreja Bjelića sa finalne utakmice protiv Baskonije:

