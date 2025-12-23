Slušaj vest

Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, nastavlja pohod ka vrhu tripl-dabl liste.

U pobedi protiv Jute Nikola je zabeležio 14. tripl-dabl u sezoni i ukupno 178. u karijeri, pa mu sada nedostaju samo tri da se izjednači sa legendarnim Oskarom Robertsonom, koji je drugi na listi sa 181 tripl-dablom u karijeri.

Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jokić se primakao i svom bivšem saigraču Raselu Vestbruku, koji je prvi na večnoj listi sa 207 tril-dablova u karijeri.

Kurir sport

