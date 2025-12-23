Slušaj vest

Već duži vremenski period je bilo izvesno da će Pejn stići u Partizan, a da će to da se dogodio je postalo izvesno kada se košarkaš oglasio iz Beograda.

Sada je sve zvanično, crno-beli su potvrdili dolazak košarkaša koji bi, uz novog trenera Đoana Penjaroju, trebalo da pokuša da pomogne ekipi da izađe iz rezultatske krize u kojoj se nalazi.

- Kameron Pejn je novo pojačanje Partizana. Tridesetjednogodišnji američki plejmejker je sinoć doputovao u Beograd i već danas će se priključiti treninzima crno-belih.

Četrnaesti pik sa NBA drafta 2015. godine je u sezoni za nama igrao u ekipi Njujork Niksa. Pre toga, Pejn je u NBA ligi nastupao za Filadelfiju, Milvoki, Čikago, Klivlend i Oklahomu.

Do kraja tekuće sezone, Pejn će braniti boje Partizana!

Kameron, dobro došao u Beograd! - navedeno je u objavi crno-belih.

Kameron Pejn je ozbiljno NBA ime i očekuje se da da ozbiljan doprinos igri Partizana, posebno jer zbog povrede Karlika Džonsa crno-beli nisu imali pravi izbor na poziciji plejmejkera.

Partizan će Kamerona Pejna do kraja sezone platiti oko 900.000 evra.

